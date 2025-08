Gaetani-D’Este coppia gol. La Spal lavora su entrambi.

Resta ancora qualche tassello importante per completare la rosa della nuova Spal che lunedì prossimo comincerĂ a lavorare in via Copparo agli ordini di mister Di Benedetto. A partire dal centravanti di peso che il direttore sportivo Antenucci ha individuato in Nicholas D’Este. Peccato che l’attaccante in uscita dal Sant’Angelo sia richiesto da diverse societĂ di categoria superiore come Chievo, Prato, Ancona, Giulianova e Legnago che stanno complicando la trattativa col la societĂ di via Copparo. Ante7 però non si arrende, e anche se resta una certa distanza tra domanda e offerta, qualcosa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

