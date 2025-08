Futsal ecco i nuovi gironi del torneo di serie A2 Elite

La Futsal Cesena è stata inserita per la seconda volta consecutiva all’interno del girone A insieme ad altre 13 squadre, molte già affrontate nell’ultima stagione. Perso il derby contro il Modena Cavezzo, retrocesso, i bianconeri ritroveranno l’ Olimpia Regium già sfidata in passato nel campionato di B vinto nel 202122; come la scorsa stagione le partite casalinghe saranno disputate al PalaPaganelli il venerdì alle 20.30. Il torneo inizierà il 27 settembre, la preparazione dei ragazzi di Osimani il 25 agosto. Questo l’elenco delle altre squadre che militeranno nel girone A più abbordabile rispetto al B a livello agonistico ed economico ma impegnativo come tasso tecnico: Sporting Altamarca (Treviso), Mestre C5 (Mestre), Petrarca Calcio a 5 (Padova), Elledì FC (Cuneo), Lecco C5, (Lecco), Saints Milano (Lecco), MGM 2000 (Sondrio), Olympia Rovereto (Rovereto), Maccan Prata (Pordenone), Pordenone (Pordenone), Olimpia Regium (Reggio Emilia), Atlante Grosseto (Grosseto), Real Fabrica di Roma (Viterbo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futsal, ecco i nuovi gironi del torneo di serie A2 Elite

In questa notizia si parla di: futsal - torneo - ecco - gironi

