Furti con pos | come funziona il nuovo trucco dei ladri e come proteggersi Boom in Italia

Lo chiamano "il furto invisibile ", altri il " furto con pos ". Di fatto è una nuova tendenza che sta letteralmente dilagando, svuotando le carte degli italiani. Si tratta di una nuova forma di borseggio: silenziosa, digitale, invisibile. I carabinieri di Sorrento l'hanno ribattezzata " pickpocketing 2.0 ". Un nome che fa pensare al futuro, ma che è già una pericolosa realtà. A spiegare come funziona ci ha pensato Il Messaggero, partendo da un episodio recentissimo, avvenuto in costiera amalfitana. Una donna di 36 anni, di origine peruviana, già nota alle forze dell'ordine, dopo essere stata sorpresa a rubare 100 euro dalla cassa di un bar, è stata fermata dai carabienieri.

