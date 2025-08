Furti, avvelenamenti e violenza sulle anatre.

Nuovo tentativo di furto delle anatre dell’Albula. Un uomo è stato messo in fuga da due volontari del gruppo "Albula in Volo" mentre, secondo quanto segnalato, stava tentando un’azione sospetta nei pressi delle anatre che vivono nel tratto urbano del torrente Albula. Tutto è accaduto attorno alle 14:30 di giovedì, in pieno giorno, quando un passante ha notato un uomo di colore accovacciato sulla sponda del torrente, esattamente accanto al ponticello di legno che collega la riva destra con quella sinistra. L’uomo era immobile, e al suo fianco galleggiava una bacinella coperta da un telo di plastica, particolare che ha subito insospettito l’osservatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

