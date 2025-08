Fulmine sventra un tetto a Blevio

Durante il violento temporale che ha colpito il Lago di Como nella mattinata di giovedì 1 agosto, un fulmine ha centrato in pieno il tetto di un'abitazione a Blevio, nella frazione Capovico. Il boato è stato udito chiaramente da diversi residenti, e in pochi minuti ha cominciato a circolare in un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Fulmine sul tetto scatena l’incendio in una soffitta a Pesaro - Pesaro, 13 maggio 2025 – Un fulmine caduto sul tetto e la soffitta va a fuoco. E’ stata una notte di paura quella appena trascorsa per i residenti di via Turati.

Monza, fulmine colpisce un tetto e provoca un incendio - Monza, 27 Maggio 2025 – Un fulmine durante il temporale della scorsa notte ha causato un incendio in via Pompei a Monza.

Fulmine colpisce e manda in fiamme un tetto a Sant’Omobono. Alberi sradicati, cantine allagate: tutti i danni del temporale - Cantine e autorimesse allagate, alberi abbattuti dal vento, linee elettriche danneggiate e tetti divelti.

