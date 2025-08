Fuga dall’ospedale | A furia di tagli i sanitari scappano

Se continui a operare per far morire gli ospedali poi non puoi lamentarti se la fuga dalla sanità raggiunge livelli astronomici. È l’amara riflessione di Ezio Trabucchi, presidente del movimento Rinascita Morelli autonomo, dopo il recente rapporto della Uil Lombardia in merito alla sanità pubblica e alla fuga di operatori. "Secondo tale report – dice Trabucchi – c’è un boom di dimissioni: la provincia di Sondrio ha perso 700 operatori. Il rapporto evidenzia un aumento vertiginoso delle dimissioni del settore sanitario dal 2001 al 2023 e in particolare nella provincia di Sondrio, dove le cessazioni dal servizio, per motivi che nulla hanno a che fare con il pensionamento o col passaggio ad altri servizi, sono cresciute del 344. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuga dall’ospedale: "A furia di tagli i sanitari scappano"

In questa notizia si parla di: fuga - ospedale - furia - tagli

Una decina di bambini in ospedale con crisi di tosse: "Colpa della fuga di gas" - Dopo la fuga di gas di lunedì mattina, 19 maggio, nei pressi dell'istituto Paolo III di Canino, in serata circa una decina di bambini hanno accusato malesseri, in particolare crisi di tosse.

Milano, cade con la moto in fuga da polizia e muore in ospedale: rivolta dei parenti nella Clinica Humanitas - Vede una pattuglia della polizia, e a bordo di una moto cambia direzione. Seguito dagli agenti cade, sembrerebbe da solo, e resta gravemente ferito.

Milano, cade in fuga da polizia e muore in ospedale: rivolta dei parenti all'Humanitas - Un giovane è morto all'alba di oggi all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) in seguito a un incidente in moto.

Fuga dall’ospedale: A furia di tagli i sanitari scappano.

In fuga dalle guerre 122 milioni di persone e i tagli agli aiuti ... - Bangkok: «Attacchi mirati ai civili» In fuga dalle guerre 122 milioni di persone. Come scrive corriere.it

Ospedale Galliera, pronta la legge regionale anti-tagli dal Mef ... - L’Ospedale Galliera di Genova ha un profilo giuridico pubblico a tutti gli effetti: arriva in consiglio regionale della Liguria il disegno di legge regionale 73 che permetterà alla Regione di ... Da genova.repubblica.it