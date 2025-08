Fubar con Arnold Schwarzenegger cancellata dopo due stagioni

Netflix non continuerà a raccontare la sua storia con una terza stagione della serie di spionaggio e azione di Arnold Schwarzenegger, Fubar. La decisione arriva circa un mese e mezzo dopo il lancio della seconda stagione sulla piattaforma il 12 giugno. Mentre la prima stagione ha avuto un discreto riscontro, la seconda stagione è riuscita a malapena a entrare nella Top 10 delle serie in lingua inglese di Netflix nella sua prima settimana, piazzandosi all’ultimo posto con 2,2 milioni di visualizzazioni da giovedì a domenica, in calo rispetto alle circa 11 milioni di visualizzazioni del weekend di anteprima della prima stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

"Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima: per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati": la rivelazione di Christopher, il figlio di Arnold Schwarzenegger - Perde 15 chili durante la Quaresima e torna un figurino. Durante il Summit inaugurale del Beacher Vitality Happy & Healthy di Los Angeles, Christopher Schwarzenegger, il quartogenito del protagonista di Predator, ha raccontato come sia riuscito a perdere peso rinunciando prima di tutto ai carboidrati.

I 8 film di Arnold Schwarzenegger che hanno definito la sua carriera - Il panorama cinematografico di Arnold Schwarzenegger si distingue per una carriera ricca di ruoli iconici e trasformazioni significative.

True Lies, la reunion tra Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis (che lo salva da una figuraccia) - Le due star protagoniste dell'action cult di James Cameron si sono ritrovate insieme sul palco della presentazione di Amazon dei prossimi progetti Arnold Schwarzenegger è stato protagonista degli upfront di Amazon nella giornata di ieri, dove ha avuto modo di illustrare il suo prossimo progetto, The Man with the Bag, ma il suo discorso si è protratto più di quanto fosse possibile, così Jamie Lee Curtis è venuta in suo soccorso.

