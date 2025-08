Frendrup Inter il centrocampista piace | interesse confermato ma ancora nessuna trattativa Le novità

Frendrup Inter, lo danese del Genoa è tra gli osservati speciali per il centrocampo: profilo seguito, ma nulla di concreto. Non solo Lookman. Il mercato dell’Inter si muove anche dietro le quinte, dove la dirigenza sta valutando diversi profili per completare la rosa di Cristian Chivu. Uno dei nomi attenzionati per il centrocampo, secondo quanto riferito da Sky Sport, è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa. Classe 2001, Frendrup è reduce da una stagione di altissimo livello in maglia rossoblĂą. Giocatore di grande intensitĂ , abile nel pressing e nella gestione del pallone, ha collezionato 36 presenze nell’ultimo campionato diventando una pedina fondamentale per l’ex tecnico Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Internews24.com

