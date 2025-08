Frattesi Inter un club su di lui ma è pronto per il rientro vicino e un ruolo centrale con Chivu C’è anche il rinnovo

Frattesi Inter, lunedì torna ad Appiano: verso un posto da titolare con Chivu. In programma un nuovo contratto fino al 2030. Torino alla finestra. Davide Frattesi è pronto a riprendersi l’ Inter. Il centrocampista nerazzurro classe 1999, operato lo scorso 10 luglio per un’ ernia bilaterale, tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile lunedì 5 agosto. Come riportato da Tuttosport, inizierà con un lavoro differenziato per poi tornare gradualmente in gruppo nel giro di un paio di settimane. L’obiettivo dichiarato è essere convocabile per la prima giornata di campionato, in programma il 25 agosto contro il Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, un club su di lui, ma è pronto per il rientro vicino e un ruolo centrale con Chivu. C’è anche il rinnovo

