Fratelli Vitali indagati il Comune | Nessun appalto da noi

L’indagine sui fratelli Massimo e Cristian Vitali, accusati di bancarotta fraudolenta, ha suscitato clamore. Del resto il gruppo ha ordini, commesse e appalti milionari. L’inchiesta, condotta dalle Fiamme gialle coordinate dai pm SchininĂ e Rota, ha portato al sequestro di tipo impeditivo di quote per 50 milioni. L’avvocato dei Vitali, Filippo Dinacci, ha tenuto a precisare che "sono stati soddisfatti tutti i creditori, quindi nessun danno è stato arrecato". Il legale ha tempo una decina di giorni per impugnare il provvedimento. Intanto, dopo i primi giorni di silenzio, Palazzo Frizzoni ha voluto fare delle precisazioni: "L’amministrazione comunale non ha in essere ad oggi alcun tipo di contratto di appalto con Vitali spa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fratelli Vitali indagati, il Comune: "Nessun appalto da noi"

Il sequestro da 50 milioni e l’indagine per bancarotta, i fratelli Vitali: “Un mero equivoco”. Le prime reazioni della politica - “Nel rispetto che le decisioni giudiziarie impongono, si ritiene che la vicenda rappresenti un mero equivoco processuale che quanto prima sarà chiarito; basti pensare che sono stati soddisfatti tutti i creditori e quindi nessun danno è stato arrecato.

Sequestrati 50 milioni ai fratelli Vitali della Val San Martino - La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito un sequestro preventivo da 50 milioni di euro nei confronti dei fratelli Cristian e Massimo Vitali, proprietari del gruppo industriale con sede a Cisano Bergamasco, comune al confine con il territorio lecchese di Brivio e Monte Marenzo.

In una nota, i fratelli indagati hanno affermato: «Prendiamo atto con sorpresa e confermiamo la nostra estraneità dalla vicenda. Siamo certi che la questione sarà risolta al più presto». Vai su Facebook

