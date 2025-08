Appuntamento con le medaglie. È un campionato Europeo da sballo per l’ Italia Under 18 e il sogno di Simone Frashni (foto), pivot arrivato in estate nella cantera biancorossa da Montecatini, di mettersi un metallo al collo è davvero ad un passo. Dopo un brillante girone eliminatorio dove Frashni e compagni hanno regolato Germania, Bulgaria e Israele, la truppa azzurra ha asfaltato la malcapitata Austria negli ottavi di finale, imponendosi per 101-57; per Simone Frashni 6 punti con 37 dal campo, 7 rimbalzi di cui 3 offensivi e una stoppata in 17 minuti sul parquet. Nei quarti di finale, l’Italia ha avuto la meglio dei padroni di casa della Serbia (si gioca a Belgrado) per 95-66 prendendo il largo con il passare dei minuti (19-19, 44-38, 62-49 i parziali); per Frashni solo 3 minuti in campo e 01 da 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Frashni a caccia di una medaglia. La Piatti debutta all'Europeo