Nuovo incarico per Francesco Ridolfi, che da oggi intraprende il suo viaggio professionale come vice direttore per il digitale del Quotidiano del Sud – L’Altravoce. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista con un post carico di emozione sui social. «Ringrazio per la fiducia che mi hanno voluto accordare l’Editore e la Direzione – ha scritto Ridolfi –. Sarà , ne sono certo, un viaggio verso il futuro dell’informazione da percorrere assieme a tutte le eccellenti professionalità della nostra azienda». Nel suo messaggio, Ridolfi sottolinea l’importanza di un percorso che parte da solide radici: «Un viaggio da affrontare partendo dai 30 anni di storia della nostra testata e guardando al domani con l’obiettivo di continuare, come e più di prima, a dare voce ai nostri territori, anche e soprattutto con i nuovi strumenti che la tecnologia ci mette e ci metterà a disposizione». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Francesco Ridolfi è il nuovo vice direttore per il digitale del Quotidiano del Sud – L’Altravoce