Formula 1 pronostici GP d’Ungheria | la quota per il vincente

Formula 1, dopo il GP del Belgio condizionato in gran parte dalla pioggia ecco i pronostici per GP d’Ungheria: la quota per il vincente Il GP di Spa non è stato di certo memorabile, a causa della lunghissima attesa per la pioggia e per le decisioni dei giudici di gara. La speranza è che l’ Hungaroring offra piĂą spettacolo. La McLaren ha confermato il proprio dominio a Spa con il quarto doppio podio in cinque gare, e sarebbe una sorpresa non vedere il quinto su sei questo weekend. Da quando è entrata in vigore la direttiva tecnica sulla flessibilitĂ dell’ala anteriore al GP di Spagna, la McLaren ha ampliato ulteriormente il proprio vantaggio prestazionale sul resto del gruppo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

