Fondi transizione ecologica | i nuovi vincitori

Transizione ecologica: assegnati circa 300mila euro grazie al quarto ed ultimo bando per la distribuzione delle risorse provenienti dalla dotazione straordinaria di 10 milioni assegnata nel 2022 dal Governo per il sostegno economico alle imprese tessili del nostro distretto. Delle domande pervenute, sette in totale, una è stata rigettata per carenza dei requisiti, cinque sono state finanziate per l’intera somma richiesta, una parzialmente. 59.892 euro sono andati alla FF srl, 59.796 a Marini Industrie, 59.386 ad Ats Tech srl, 58.740 a Manteco Spa, 52.800 a Alibi srl e 1.200 euro a Pratofinish srl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondi transizione ecologica: i nuovi vincitori

Casa Sanfilippo, esperti a confronto con la convention su energia e transizione ecologica - “Efficientamento energetico ed opportunità e innovazione per enti pubblici e imprese” è il tema della convention in programma venerdì 16 maggio alle ore 9,30 a Casa Sanfilippo presso la sede del Parco Archeologico di Agrigento.

Transizione ecologica: “Fondare qui a Brindisi una Hydrogen School” - BRINDISI - “Fondare qui a Brindisi una Hydrogen School, che definisca una serie di prospettive professionali del tutto innovative, rispetto a quelle, che storicamente siamo stati abituati e verificare.

Roma. Presentazione del bando pubblico a valenza europea su innovazione digitale e transizione ecologica. “Una Visione Metropolitana per lo sviluppo di Colleferro” - Cronache Cittadine COLLEFERRO | ROMA – Giovedì 5 Giugno alle ore 17.30 – presso la sede di Asstel in via Santa Maria L'articolo Roma.

