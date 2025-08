Fermo, 2 agosto 2025 – Nuovi svilupp i nell’indagine sui fondi europei che vede coinvolte a vario titolo cinque persone per corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche per l’ agricoltura e malversazione per circa 300.000 euro ai danni dello Stato. Sono queste le accuse per cui sono indagati il consigliere regionale del Pd, Renato Claudio Minardi, il presidente del Consorzio apicoltori della Valdaso con sede a Fermo, il presidente facente funzioni protempore e due tecnici amministratori. L’indagine, condotta dal Corpo forestale dei carabinieri di Ascoli Piceno e coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo, ha avuto una notevole accelerata nell’ultimo mese con l’acquisizione di nuove documentazioni del Consorzio che, secondo indiscrezioni, avrebbero rafforzato ulteriormente il castello accusatorio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondi europei agli apicoltori, Minardi indagato a Fermo. Lui: “Non ne sono a conoscenza”