Folgiero nuovo piano industriale entro anno priorità a difesa

Fincantieri sta preparando un nuovo piano industriale, che sarà pronto entro fine anno, per "rispondere in modo ancora più efficace alla domanda crescente di navi militari, anche grazie a una supply chain più robusta e a una maggiore integrazione tra le diverse divisioni del Gruppo." Lo ha annunciato l'a.d. e d.g. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero in una intervista a Milano Finanza. "Il mercato richiede di aumentare la capacità produttiva, dando priorità alla difesa che è il nostro business più pregiato - ha precisato Folgiero - Abbiamo la taglia per farlo perché Fincantieri è già il più grande costruttore occidentale di navi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Folgiero, nuovo piano industriale entro anno, priorità a difesa

