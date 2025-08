Flavio Cobolli approda agli ottavi di finale a Toronto! Sconfitto Marozsan in tre set

Flavio Cobolli (n.17 del ranking) di classe e di carattere si è imposto contro l'ungherese Fabian Marozsan (n.56 del mondo) con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 in 1 ora e 51 minuti di gioco nel terzo turno del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, una partita di gran livello quella disputata dal romano, che ha saputo reagire bene dopo il secondo parziale perso. Una dimostrazione di forza mentale di Flavio che quindi è l'unico italiano ad approdare agli ottavi di finale del 1000 canadese, in attesa di sapere il nome del prossimo avversario che verrà fuori dalla sfida tutta americana tra Ben Shelton e Brandon Nakashima.

