Flashmob per Gaza in piazza a Oderzo | manifestanti identificati dai carabinieri

Rumore per Gaza anche in piazza Grande a Oderzo che, venerdì 1 agosto, ha accolto decine di manifestanti arrivati per esprimere la loro vicinanza alla popolazione palestinese e per chiedere il cessate il fuoco al genocidio che sta venendo perpetrato dall'esercito di Israele nei territori della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli.

Cerno: chi è il mandante della violenza e il perché della finta piazza pro Gaza | VIDEO - Stefano Addeo, il professore dell'hinterland napoletano autore del post choc contro la figlia di Giorgia Meloni, "ha dimostrato che esiste un mandante": la piazza è diventata violenta "per volontà politica di una sinistra che a parole difende la democrazia e che la strumentalizza portandola all'esasperazione in quell'idea di rivolta sociale di Landini", ha commentato il direttore Tommaso Cerno.

L'ultimo giorno di Gaza, manifestazione in Piazza del Popolo: "Silenzio assordante sul genocidio in corso" - Venerdì, in occasione della Giornata dell’Europa, in Piazza del Popolo si è svolta una manifestazione pubblica in solidarietà con il popolo palestinese, "per condannare l’occupazione militare e il genocidio portato avanti dall’esercito israeliano".

Flashmob per Gaza in piazza a Oderzo: manifestanti identificati dai carabinieri; Corteo pro Palestina a Torino, bambolotti insanguinati e bandiere Ue bruciate: le foto dalla manifestazione; Fermate il massacro a Gaza, nuovo presidio in piazza Indipendenza.

Gaza distrutta, no al silenzio: in migliaia nelle piazze trentine - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Da msn.com

Distesi in piazza a Trieste per il cessate il fuoco a Gaza - Si sono distesi a terra nella centrale piazza della Borsa a Trieste per chiedere "l'immediato cessate il fuoco" e l'arrivo "sicuro di acqua, aiuti alimentari e sanitari" nella Striscia di Gaza. ansa.it scrive