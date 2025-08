Cristiano De André, Goran Bregovic e Serena Brancale, i tre artisti portati ad Ancona dal Flame Festival, "sono rimasti incantati dalla location", secondo la direttrice artistica e organizzativa Rossella Trentin. E la location era il Porto Antico di Ancona, con i suoi 2400 anni di storia, i suoi monumenti, la sua natura anfibia, tra terra e mare. Se un musicista che ha girato il mondo, come Bregovic, "rimane incantato" dall’Arco di Traiano, non sarà difficile capire perché per il sindaco Daniele Silvetti debba restare libero dalle navi da crociera, anche a costo di scontrarsi con alcuni dei suoi stessi alleati di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Flame, in 5mila all'Arena sul mare: "Artisti incantati dalla location"