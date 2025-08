Fiumicino Lo sviluppo dell’Italia passa dall’aeroporto

Fiumicino, 2 agosto 2025- “ L’aeroporto di Fiumicino è lo scalo su cui il Paese deve investire nell’interesse di tutti: delle comunità locali, regionali e nazionali, per lo sviluppo del sistema economico e di tutti gli operatori connessi alla logistica aeroportuale. È una partita che riguarda il Paese e auspichiamo l’avvio di una strategia chiara che abbia come obiettivo creare un player di livello mondiale”. È il messaggio lanciato da Pasquale Russo, vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia e presidente di Conftrasporto, nel corso dell’evento “Insieme per il futuro di Roma e Lazio”, svoltosi nella Capitale e organizzato dal think tank Riparte l’Italia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

