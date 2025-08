Fisco in vacanza fino al 20 agosto | contribuenti al riparo da controlli e sanzioni l’Agenzia delle Entrate sospende verifiche e comunicazioni per tutto il mese

Il primo agosto segna l'avvio della tregua fiscale estiva che coinvolge contribuenti, Agenzia delle Entrate e INPS. Una pausa obbligata che rinvia automaticamente scadenze, controlli e notifiche fino alla ripresa di settembre, offrendo respiro alle attivitĂ amministrative durante il periodo piĂą caldo dell'anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: agosto - contribuenti - fisco - vacanza

Fisco in vacanza fino al 20 agosto: contribuenti al riparo da controlli e sanzioni, l'Agenzia delle Entrate sospende verifiche e comunicazioni per tutto il mese; Scadenze fiscali agosto 2025: il Fisco non va in vacanza; Anche il Fisco va in vacanza: come funziona la sospensione delle scadenze.

Anche il Fisco va in vacanza: come funziona la sospensione delle scadenze - Il primo giorno di agosto segna l’avvio della “tregua estiva” del Fisco: anche quest’anno la sospensione feriale degli adempimenti parte dal 1° del mese e proseguirà fino al 20 agosto. Riporta adnkronos.com

Agenzia delle Entrate: il fisco va in vacanza, ad agosto stop alle comunicazioni - Nel mese di agosto l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e richieste documentali, ma restano attivi i controlli urgenti. Secondo msn.com