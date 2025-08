È durato a lungo il discorso del presidente dell’ Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla Stazione di Bologna, Paolo Bolognesi, alla cerimonia di commemorazione in Comune, per il 45° anniversario dell’attentato del 2 agosto 1980. Un discorso nel quale Bolognesi ha chiamato in causa alcuni membri di Fratelli d’Italia e del governo, a partire dalla premier, Giorgia Meloni. “Alla Presidente del Consiglio, che ci ha accusato di volerla esporre a ritorsioni, nel ricordare il passato da cui proviene, come quello da cui provengono gli esecutori delle stragi, vogliamo dire che una cosa è il rispetto per le Istituzioni, un’altra cosa è l’accettazione di r iscritture interessate della storia, cosa che non siamo in alcun modo disposti a far passare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fischi contro La Russa alla commemorazione della strage di Bologna. Bolognesi: “Attentatori passarono da Msi”