fisac utili record assicurazioni ora risposte su contratto

I record di utili delle assicurazioni in Italia nel 2024 a 10,5 miliardi di euro, "confermano l'ottimo lavoro svolto dai dipendenti del settore" in vista della "trattativa per il rinnovo del contratto nazionale che, dopo il varo della piattaforma unitaria, dovrà dare risposte certe e veloci alle nostre rivendicazioni". Lo afferma la segretaria generale della FIsac Cgil Susy Esposito commentando i dati dell'ufficio studi del sindacato secondo cui il comparto ha realizzato "un livello di utili come non si registrava da dieci anni". Un dato in forte aumento rispetto ai 7,9 miliardi di euro di utili del 2023 (+32%), con una redditività del capitale (Roe) pari al 15,5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

