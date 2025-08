Firmata ordinanza per il risparmio idrico

"Per senso di responsabilitĂ " il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha deciso di firmare l’ordinanza, a decorrenza immediata e valida fino al 30 settembre 2025, sul "Risparmio idrico e limitazioni utilizzo dell’acqua potabile". L’atto prevede il "divieto di consumo di acqua per l’annaffiatura di orti, giardini e prati (consentita l’irrigazione il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 22 alle 7), lavaggio di aree cortilizie e piazzali, lavaggio privato di veicoli a motore, riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private, riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attivitĂ economiche, turistiche o sportive, usi diversi da quello alimentare domestico, per l’igiene personale e per l’abbeveraggio degli animali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Firmata ordinanza per il risparmio idrico

