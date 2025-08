Firenze | ferito in strada con arma da taglio Operato d’urgenza a Careggi

FIRENZE -Un uomo di 34 anni è stato soccorso in strada, ieri sera tardi, 1 agosto 2025, a Firenze: secondo quanto emerso al momento sarebbe stato ferito con un’arma da taglio a un fianco. Prelevato da un’ambulanza in via Rosselli Cecconi l’uomo, di origine peruviana, è stato portato a Careggi dove lo starebbero operando: non sarebbe . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: ferito in strada con arma da taglio. Operato d’urgenza a Careggi

