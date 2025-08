Fieste dai oms a Belgrado e sagra di San Lorenzo a Varmo.

La Pro Loco La Tor organizza per sabato 2 agosto, a Belgrado di Varmo, La Fieste dai oms. Si svolgerà al coperto e fornitissimi saranno i chioschi enogastronomici che, come piatto speciale, proporranno il bisat in umit (l'anguilla in umido). Info: [email protected] o tel. 353 4113879.Nei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it