Cresce l’attesa a Voghiera per la ventottesima edizione della fiera dell’aglio, l’unico prodotto ferrarese a fregiarsi del marchio dop (denominazione di origine protetta), che si terrà nella prestigiosa cornice della delizia estense di Belriguardo, in programma da venerdì fino a domenica 10 agosto. Nelle serate della fiera, oltre ai tradizionali stand enogastronomici e la mostra mercato, nelle due Corti della villa rinascimentale ci saranno anche spettacoli musicali, curati dal direttore artistico Mario Gianata, una new entry, eventi, mostre fotografiche e molto altro. Quest’anno l’aglio di Voghiera dop sarà protagonista anche in una golosissima anteprima nelle serate di mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, nella seconda Corte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiera dell’aglio, cresce l’attesa. Si punta a superare quota 4mila