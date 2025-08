Fiamme gialle in azione in un hotel scoperti 7 lavoratori su 8 in nero Sotto sequestro 20mila pupazzi contraffatti

Nel pieno della stagione estiva, caratterizzata da un significativo aumento della presenza turistica lungo la fascia costiera riminese, il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato le attivit√† di controllo economico del territorio, mettendo in campo una forte azione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: azione - fiamme - gialle - hotel

Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme - Dalle ore 17 di oggi, lunedì 21 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono impegnati in un intervento per un vasto incendio di vegetazione in località Pietraia, nel Comune di Cortona.

Bimbo salvato da un incendio a Roma, poliziotti eroici in azione tra le fiamme senza protezione - A Roma, due poliziotti salvano un bambino da un incendio. Il nonno esprime gratitudine con una lettera al Questore.

Azienda agricola in fiamme, vigili del fuoco in azione - Azienda agricola in fiamme. √ą successo a San Giobbe, frazione di Castiglione del Lago al confine con la Toscana¬†nella tarda mattinata di gioved√¨ 29 maggio.

Fiamme gialle in azione, in un hotel scoperti 7 lavoratori su 8 in nero. Sotto sequestro 20mila pupazzi contraffatti; Fiamme gialle in azione, in un hotel scoperti 7 lavoratori su 8 in nero. Sotto sequestro 20mila pupazzi contraffatti; Assoluti: Barontini argento, Pagliarini cresce.