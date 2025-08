Festival Opulentia | spettacolo cultura e riflessione a Cervinara

L’attore partenopeo andrĂ in scena il 9 agosto. Altro appuntamento da non perdere quello con il giornalista Luca Sommi che il 5 agosto presenta il suo libroAppuntamenti imperdibili: libri, spettacolo e incontri per il FestivalIl Festival Opulentia entra nel vivo con altri appuntamenti da non. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

A Cervinara la IX edizione di Opulentia Festival: tutti gli eventi in programma - Dal 23Â luglio al 7Â settembre, Cervinara ospiterĂ la IX edizione di Opulentia Festival. Tanti gli incontri, le occasioni di dibattito e gli eventi di musica dal vivo.

Festival Opulentia, al via la nona edizione della kermesse in scena fino al 7 settembre - Tempo di lettura: 3 minuti Incontri, dibattiti, spettacoli e musica: prende il via in Valle Caudina la nona edizione del Festival Opulentia – ideato e diretto da Tommaso Bello – che andrà in scena dal 23 luglio al 7 settembre con un fitto calendario di eventi che si svolgeranno in gran parte a Cervinara con un paio di tappe tra Montesarchio e San Martino Valle Caudina.

Festival Opulentia, tappa caudina per lo show di Casagrande “La prova del 9” - Tempo di lettura: < 1 minuto Il Festival Opulentia entra nel vivo con altri appuntamenti da non perdere: il 5 agosto, a Cervinara, il giornalista Luca Sommi presenterà il suo ultimo libro “Appunti per un manifesto in difesa degli animali” e il 9 agosto andrà in scena lo show di Maurizio Casagrande “La prova del 9”.

Opulentia Festival, dare voce ai margini : dall’omaggio a Pasolini ai riflettori accesi sul mondo della scuola - Dal confronto con Antonio Padellaro alla comicità di Casagrande per raccontare il nostro tempo. Riporta corriereirpinia.it