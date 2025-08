Festa e il fantasioso miracolo del disavanzo | soldi prestati spacciati per risultati

La commissaria Giuliana Perrotta lavora ogni giorno – e non per modo di dire – per tenere Avellino fuori dal dissesto. E non si tratta, come qualcuno ancora si ostina a credere, di una procedura amministrativa tra le tante. Il dissesto, in un Comune, non è solo una parola: significa finanziamenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it