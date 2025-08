Festa della Beata Vergine della neve a Titiano

Martedì 5 agosto si celebrerà la Festa della Beata Vergine della Neve, a Titiano di Precenicco.Alle 9.30 ci svolgerà la messa con la presenza dei fedeli di Precenicco e Rivarotta in scioglimento dell'antico voto; alle 18.30 ci sarà la recita dei Vespri solenni seguiti da una breve processione nei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: festa - beata - vergine - neve

La storia della Beata Vergine di San Luca a Bologna, simbolo di una città in festa - È uno dei simboli religiosi e culturali più amati dai bolognesi, una presenza costante che osserva la città dall’alto dei colli: la Beata Vergine di San Luca.

Estate a Zocca: eventi e sagre fino a ottobre. Il via con la Festa della Beata Vergine delle Lame - Partiranno sabato 31 maggio gli eventi per l’estate e l’autunno zocchese, promossi dal Comune di Zocca in collaborazione con la Pro loco zocchese, che vedranno oltre 100 eventi animare il capoluogo e le frazioni, tra cui Lame, Verrucchia, Montetortore, Ciano, Missano, Montombraro, Zocchetta.

Capezzano si prepara alla Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ospite don Francesco Cristofaro - Torna a Capezzano (Salerno), presso la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, la tradizionale Festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità locale.

A Castelluccio ogni anno quando si parla della festa di S.Anna del 26 luglio al Santuario della Madonna del Faggio, non si può fare a meno di ricordare la figura del "romitto" e in particolare di GINO DELLA MADONNINA, l'ultimo romitto del santuario del faggio Vai su Facebook

A Chiuro si celebra la Madonna della Neve con messa e pranzo comunitario; La Madonna della Neve apre il museo e festeggia la protettrice del rione; Roma, al via la festa della “Madonna della Neve”. Il Papa ai Vespri del 5 agosto.

Suni, festa per la patrona Santa Maria Beata Vergine Incoronata della Neve - Grande attesa nel centro della Planargia per le giornate centrali della festa di Santa Maria Beata Vergine Incoronata della Neve, patrona di Suni, arricchita da importanti celebrazioni religiose e ... Come scrive unionesarda.it

Beata Vergine della Neve oggi a Montese - Il Resto del Carlino - Beata Vergine della Neve oggi a Montese Questa sera è prevista la processione, domani la messa solenne Entra nel vivo oggi la Festa della B. Scrive ilrestodelcarlino.it