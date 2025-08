Ferrari futuro e conferme Elkann spinge Vasseur | Si vince con il gruppo

Quando era un ragazzo, John Elkann capitava spesso ai box di Budapest. Lo portava Gianni Agnelli, il nonno. E chissà se allora il nipote immaginava che da grande sarebbe diventato presidente della Ferrari. Ieri il numero uno del Cavallino si è materializzato nel paddock dell’ Hungaroring. All’indomani della conferma di Vasseur, Elkann non si è sottratto all’argomento. "Con Fred". Ha detto il presidente: "Per me è importante essere qui, per l’ultima gara della prima metà di stagione. È stato un anno non facile, ma quando siamo uniti e coesi diamo il meglio. Vasseur? Ha guidato la Ferrari e le ha permesso di progredire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrari, futuro e conferme. Elkann spinge Vasseur: "Si vince con il gruppo»

