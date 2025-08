Fermate tutto! Aereo bloccato prima del decollo | a bordo l’hanno riconosciuto Arresto immediato

Un'operazione condotta con la massima discrezione ha evitato che un sospetto collegato al terrorismo riuscisse a lasciare il Paese. Gli agenti, intervenuti pochi istanti prima della partenza di un volo internazionale, sono riusciti a bloccare l'uomo a bordo dell'aereo prima che decollasse, evitando così che potesse far perdere le sue tracce. Il giovane, già noto alle autorità europee, era riuscito a eludere un obbligo imposto in patria. L'episodio ha richiesto il coordinamento tra diversi reparti delle forze dell'ordine e la collaborazione con le autorità di gestione aeroportuale, dimostrando ancora una volta l'efficienza dei sistemi di monitoraggio nei principali hub italiani.

