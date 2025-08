Ferie anche per gli uffici Chiusure e orario ridotto La mappa per agosto

Con agosto anche per alcuni uffici arrivano ferie e cambiamenti d'orario. La Biblioteca San Giorgio resterĂ chiusa al pubblico dall'11 al 17 agosto; nelle mattine di sabato 2 e 9 agosto sarĂ aperta invece con orario ridotto, dalle 9 alle 13.30. L'archivio storico comunale rimarrĂ chiuso da venerdì 8 a sabato 16 agosto; la biblioteca Forteguerriana sospenderĂ le attivitĂ da lunedì 11 a venerdì 22 agosto. L'ufficio relazioni con il pubblico " PistoiaInforma " mantiene l'orario mattutino, dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato; sarĂ chiuso sabato 16 agosto. Gli sportelli anagrafe, compreso quello decentrato, saranno chiusi al pubblico il sabato fino al 31 agosto, con esclusione dei servizi di stato civile.

In questa notizia si parla di: agosto - orario - ferie - uffici

