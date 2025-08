Poggiridenti (Sondrio) – Delle loro frequenti ed accese liti il vicinato era a conoscenza, ma dopo ieri sera non ce ne saranno altre perché Mohamed Rebami ha ucciso la moglie Emilia Nobili, 75 anni, nella casa di Poggiridenti, in provincia di Sondrio, dove vivevano insieme. Il femminicidio è avvenuto nella zona alta del piccolo paese, ieri sera intorno alle 23. La vittima, Emilia Nobili, ex insegnante, classe 1949, è stata uccisa dal marito 65enne di origini marocchine  che in precedenza già stato arrestato e allontanato da casa per aver ripetutamente picchiato la moglie. La coppia ha anche un figlio, che si era trasferito altrove dopo che la madre aveva deciso di ritirare la denuncia contro il genitore e riaccoglierlo in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio a Poggiridenti: la 75enne Emilia Nobili uccisa dal marito che aveva riaccolto in casa