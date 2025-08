Fate qualcosa! Belen Rodriguez la figlia Luna Marì in primo piano e parte la rivolta | come l’ha fatta vedere

Il suo nome sembra già pensato per stare in copertina e il suo volto, da bambina dai tratti delicati e fotogenici, non lascia indifferenti. A colpire, però, non è solo la bellezza ereditata dai genitori, ma anche una disinvoltura davanti all’obiettivo che ha sorpreso molti. Parliamo di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e dell’ex compagno Antonino Spinalbese, la più piccola di casa Rodriguez che, ancora in tenerissima età, è già una presenza fissa nei social della madre. Con quegli occhi azzurri intensi, i capelli chiari e una naturale eleganza, Luna Marì è diventata in poco tempo una piccola icona di stile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it