Roma, 2 agosto 2025 – Pronti, via. Sono in arrivo i dazi di Trump. E, fra i settori fin dal primo momento nel mirino, c’è soprattutto quello farmaceutico. Ma Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, la potente associazione che riunisce gli imprenditori del settore, più dei dazi teme soprattutto l’assenza di una politica industriale e di una visione europea per contrastare la Cina. “È questo il vero nemico e noi non vogliamo seguire lo stesso destino dell’automotive”, spiega nell’intervista a Qn. Presidente, che cosa succederà quando i dazi entreranno definitivamente in vigore? “Penso che si apriranno i singoli dossier merceologici e, nella negoziazione tecnica, qualche valore potrà migliorare e si potranno studiare esenzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Farmindustria e i dazi americani: "Impatto negativo da 2,5 miliardi"