Falsi requisiti per il personale marittimo sotto chiave i corsi antincendio

Resta sotto schiave la documentazione relativa ai corsi antincendio tenuti presso la Star Center Italia di Castel Volturno coinvolta nella maxi inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere su un giro di falsi certificati per il personale marittimo. E’ quanto stabilito dalla quinta sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: falsi - personale - marittimo - sotto

Lancia un appello il blogger e giornalista messinese Antonio Mazzeo bloccato sulla nave Handala della Freedom Flotilla che voleva forzare il blocco marittimo al largo della Striscia di Gaza. Prima dell'irruzione dei militari israeliani ha trasmesso un video-app Vai su Facebook

Falsi requisiti per il personale marittimo, sotto chiave i corsi antincendio.

I falsi miti sotto le lenzuola - TGCOM24 - Studi di psicologia e sociologia hanno messo in evidenza alcuni grossi falsi miti, per rivedere le convinzioni comuni in fatto di sesso e rendere meglio sotto le lenzuola. Scrive tgcom24.mediaset.it