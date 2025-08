False dichiarazioni etiche | l’Antitrust multa Armani

Multa da 3,5 milioni di euro dall’Antitrust al colosso della moda Giorgio Armani e a una sua controllata, la G.A. Operations che produce borse, per comunicazioni ingannevoli. Le due società , secondo le accuse dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da un lato, nei loro siti e nel codice etico dichiaravano grande attenzione alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori, dall’altro invece, avrebbero affidato gran parte della produzione in appalto a fornitori e subfornitori senza effettuare controlli adeguati. Non si è fatta attendere la reazione della Giorgio Armani Spa, che ha fatto sapere di aver accolto "con amarezza e stupore" la decisione dell’Antitrust e ha annunciato che impugnerà il provvedimento di fronte al Tar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - False dichiarazioni etiche: l’Antitrust multa Armani

