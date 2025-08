Fallimenti e guai giudiziari Da Donigaglia a Pagliuso passando per Butelli Decenni di montagne russe

Dall’epopea di Paolo Mazza, con quei sedici anni di serie A che ancora oggi sono ritenuti un vero e proprio miracolo sportivo, a quella dei Colombarini, con tre anni nella massima serie in un calcio dominato da diritti tv e spese folli. In mezzo purtroppo, tanti saliscendi e diverse vicissitudini giudiziarie, fallimenti e ripartenze dal basso. Dall’Eccellenza, come accadrà tra circa un mese, non si era mai verificato prima, ma di certo, i tifosi della Spal negli ultimi anni si sono abituati purtroppo a sofferenze e scenari che cambiano bruscamente, al pari delle proprietà , e alle comparsate nelle aule di tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fallimenti e guai giudiziari. Da Donigaglia a Pagliuso, passando per Butelli. Decenni di montagne russe

