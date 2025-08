Facciamo crescere la città con 15 milioni

San Mauro Pascoli effettuerà investimenti per 15 milioni di euro nel prossimo triennio. Lo ha approvato il Consiglio comunale con l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, contestualmente alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi dell’amministrazione. Affermano il sindaco Moris Guidi e la vicesindaca Stefania Presti: "Con questo Consiglio raggiungiamo un obiettivo importante, rispettando le scadenze previste dalla norma. Obiettivo che ci consente investimenti importanti per oltre 15 milioni di euro per il prossimo triennio 202527. Risorse che in un’ottica di salvaguardia dei conti e prudenza amministrativa, saranno fondamentali per assicurare e garantire la crescita e lo sviluppo della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

