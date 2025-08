Fabio Testi compie 84 anni i mille amori del latin lover Da Brooke Shields a Edwige Fenech e la giovane fidanzata | Per lei non cambio testa

Fabio Testi spegne 84 candeline oggi, 2 agosto. L'attore, icona del cinema con oltre 100 pellicole, tra cui "C?era una volta il West" di Sergio Leone, ha fatto spesso parlare. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Fabio Testi compie 84 anni, i mille amori del latin lover. Da Brooke Shields a Edwige Fenech e la giovane fidanzata: «Per lei non cambio testa»

Lisa Agnelli contro Fabio Testi: “Mai stata fidanzata con lui, mi chiese paparazzate finte per entrare al Grande Fratello”, ma lui nega - «Quella storia non è mai stata vera, e ora voglio fare chiarezza una volta per tutte». Lisa Agnelli, violinista di fama internazionale rompe il silenzio sul presunto legame sentimentale con Fabio Testi.

Lisa Agnelli, finta fidanzata di Fabio Testi: “Gossip concordato, lui mirava al Grande Fratello” - La violinista Lisa Agnelli smentisce di essere mai stata fidanzata con Fabio Testi. I due, che avevano fatto discutere in virtù di una presunta relazione amorosa e della differenza d’età di 47 anni, avrebbero concordato un finto gossip.

Fabio Testi ricorda la prima Isola dei Famosi: “Pensavo fosse una gara di sopravvivenza, invece era solo gossip” - Fabio Testi in un'intervista ricorda la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Fu concorrente della prima edizione del reality e pensava "fosse una gara di sopravvivenza".

Oggi il maestro Enzo G. Castellari compie 87 anni. Mille perle nella sua filmografia, tra cui IL GRANDE RACKET (1976), con un Fabio Testi (84 fra quattro giorni) omerico nei panni del commissario Nicola Palmieri, solo contro tutti. Vai su X

Buon compleanno a Fabio Testi che oggi compie 83 anni!!! Vai su Facebook

Fabio Testi: "Ho fatto tante follie. Noleggiai un volo per Ursula ... - CAGLIARI – Camicia sgargiante, "un regalo dei miei figli, ne approfitto, in questo contesto ci sta" ride Fabio Testi, ospite al festival Filming Italy.

Fabio Testi ricorda la prima Isola dei Famosi: "Pensavo fosse una ... - Fabio Testi partecipò all'Isola dei Famosi nel 2003, nella prima edizione del reality – vinta da Walter Nudo