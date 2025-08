Fa appena in tempo ad accostare l’auto che prende fuoco Momenti di panico per una giovane lungo via dei Monti Lepini a Latina

Momenti di grande paura quelli vissuti ieri sera in via dei Monti Lepini, nei pressi della rotatoria all'incrocio con strada Piccarello, quando una Smart Fortwo ha preso fuoco mentre era in transito. La giovane automobilista, una ragazza, ha avuto la prontezza di riflessi di accostare immediatamente e abbandonare l'abitacolo, prima che l'auto venisse completamente avvolta dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente la giovane è riuscita a mettersi in salvo e a scendere dal veicolo prima che la situazione diventasse più grave. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto con una squadra del pronto intervento di Latina, sono riusciti a domare rapidamente l'incendio, evitando il peggio.

