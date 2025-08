F1 GP Ungheria 2025 Charles Leclerc cerca il lampo in qualifica per inserirsi tra le McLaren

Il pomeriggio di sabato 2 agosto sarĂ il momento in cui andranno in scena le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, ultimo atto del Circus prima dell’intervallo di metĂ stagione, rappresentato dall’imminente pausa estiva. Francamente, non sembra esserci molto di nuovo sotto il Sole magiaro. Nelle prove libere, la McLaren ha confermato di godere ampio margine sulla concorrenza. Oscar Piastri e Lando Norris sono dunque i principali indiziati per la pole position. Il tema forte delle qualifiche sarĂ , appunto, chi tra l’australiano e il britannico scatterĂ davanti al rivale per il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - F1, GP Ungheria 2025. Charles Leclerc cerca il lampo in qualifica per inserirsi tra le McLaren

Le McLaren di Norris e Piastri primeggiano nelle prime due sessioni di prove libere del GP d’Ungheria della Formula 1 2025: Charles Leclerc 3° con la Ferrari sia nelle FP1 che nelle FP2 all’Hungaroring. Vai su Facebook

Concluse anche le seconde prove libere in Ungheria. È ancora la Mclaren al comando con Lando Norris in 1:15.624 seguito dal compagno Oscar Piastri (+0.291) e Charles Leclerc (+0.399). In quarta e quinta posizione troviamo una sorprendente Aston Marti Vai su X

