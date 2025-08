Ex Ilva, persino la Fiom s’è stufata dei tarantini.

Nell’attesa di una schiarita con il Comune di Taranto, i commissari dell’ex Ilva studiano un nuovo bando di gara per avanzare comunque nel percorso di rilancio del sito siderurgico, nella speranza che lo strappo consumato con il sindaco Piero Bitetti si ricomponga. Senza l’ok del Comune difficilmente la gara potrĂ essere validata e rischierebbe possibili impugnazioni. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo bando di gara renderĂ obbligatoria e prioritaria la decarbonizzazione. Nel precedente bando si citava come «preferibile» soluzione. I tempi saranno probabilmente quelli abbreviati indicati di recentemente dal Mimit, quindi in otto anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

