Europa il traffico regge La strategia salva-pini | Plexiglass alle radici Così alberi più forti

Firenze, 2 agosto 2025 – È troppo presto per il sospiro di sollievo, non lo è però per un ’buona la prima’. Lo stress-test in viale Europa, ovvero la prova su strada per verificare se la viabilità regge o meno, può dirsi superato. Non era scontato. Oltre 600 metri di cantiere – l’ennesimo del tram, allestito la scorsa notte e destinato a durare un annetto – potevano creare fin da subito diversi grattacapi all’area sud della città, già provata da una primavera non semplice per i lavori in viale Giannotti combinati a varie chiusure di strade, ma così almeno fino a ieri non è stato. Chiaro, un venerdì di inizio agosto con tanti fiorentini già sulla spiaggia non può essere paragonato mai e poi mai a un lunedì di ottobre, magari pure piovoso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

