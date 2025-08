Eugenio Giani all’Autorità portuale Incontro di ascolto con i cittadini

Il presidente della Regione, Eugenio Giani (nella foto), questa mattina alle 10,30 nella sala conferenze dell’Autorità di sistema portuale incontra la città, grazie ad ‘ Avanti per la Toscana ’. Quella di Marina sarà la seconda tappa del percorso di ascolto e confronto sui territori iniziato da ‘Avanti per la Toscana con Eugenio Giani’, il nuovo progetto politico che mette assieme +Europa, Azione, Partito Socialista e Partito Repubblicano con l’obiettivo di contribuire con una proposta riformista al futuro della Regione. Sarà l’occasione per un confronto sul programma a sostegno della candidatura di Eugenio Giani alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

