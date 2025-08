Estate col pancione ecco le vip in dolce attesa

Da Giulia De Lellis ad Anna Tatangelo, le future mamme condividono con i follower le immagini e le emozioni della loro gravidanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Estate col pancione, ecco le vip in dolce attesa

In questa notizia si parla di: estate - pancione - ecco - dolce

Vanessa Anne Hudgens e i teneri scatti in dolce attesa L’attrice ha condiviso alcune foto con il pancione dopo aver annunciato la gravidanza del secondo figlio insieme al marito Cole Tucker #Verissimo Vai su Facebook

Alessandra Amoroso col pancione in tour: il dolce regalo ricevuto nel backstage è un omaggio a Penny; Federica Pellegrini posta la foto di un pancione: è in dolce attesa? Ecco la verità ; Anna Tatangelo, Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez, Alessandra Amoroso e non solo: tutte le gravidanze vip dell'estate.

Giallo burro, il colore più dolce (e cool) dell’estate: dall'abbigliamento agli accessori, ecco come abbinarlo - Delicato come una crema e caldo come un raggio di sole, il giallo burro è il colore protagonista di questa estate. Riporta ilmessaggero.it