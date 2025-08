Estate 2025 cosa fare a Milano ad agosto e Ferragosto | eventi per chi resta in città

Il mese piĂą caldo dell’anno è un’occasione per scoprire una Milano piĂą lenta e a misura d’uomo. Dagli eventi culturali alle esperienze piĂą giocose, passando per cinema all’aperto e musica in cima al Duomo e tanti appuntamenti all’aperto  . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Estate 2025, cosa fare a Milano ad agosto e Ferragosto: eventi per chi resta in cittĂ