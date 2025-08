‘Essere del Sud’ | il 13 agosto Peppe Iodice ad Atrani

Tempo di lettura: 2 minuti « Essere del Sud non è una posizione sulla cartina è un modo di vivere, di accogliere, di emozionarsi. È un battito del cuore che si sente più forte d’estate tra un vicolo illuminato e il suono di una risata in piazza». Con queste parole Giuseppe Pisacane consigliere comunale con delega agli eventi e spettacoli, presenta il filo conduttore del cartellone estivo 2025 di Atrani: “Essere del Sud”. Il 13 agosto l’energia comica e travolgente di Peppe Iodice trasformerà Piazzale Marinella in un teatro all’aperto in una serata all’insegna del sorriso, della satira e dell’orgoglio partenopeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

